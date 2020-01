Al Pertini arriva "Timelapse", la rassegna di sei spettacoli di teatro contemporaneo

Anno nuovo vita nuova per il teatro a Cinisello Balsamo. Senza dimenticare le rassegne che da anni animano la città, da quest'anno gli spettatori impareranno a conoscere la rassegna di teatro contemporaneo "Timelapse".

Una proposta a cura del Comune di Cinisello Balsamo, in collaborazione con Aia Taumastica, associazione Artava e Ludus in Fabula.

Daniela Maggi, assessore alla cultura, spiega: «"Timelapse" è la conferma di come le potenzialità e la forza del teatro siano senza tempo. Il fatto che questa arte attraversi i secoli, restando sempre attuale, è una risorsa da cogliere e da sviluppare».

Prosegue l'assessore: «L'auspicio è che questa rassegna diventi una presenza solida e costante insieme a tutte le altre rassegne che da anni fanno parte della storia culturale della nostra città e che, visti gli argomenti di stretta attualità trattati, possa fare da volàno per avvicinare i più giovani alla magia del teatro».

Il programma di Timelapse, consultabile sul sito del Comune, prevede 6 spettacoli e ha come filo conduttore la contemporaneità, declinata nelle tematiche affrontate e nelle produzioni teatrali che le porteranno in scena.

Il primo appuntamento è per sabato 25 gennaio con "Me ne vado", con Marcela Serli, produzione Premio Emergenze 2009. Un monologo che affronta, con una poetica non convenzionale, il tema dell’emigrazione e il senso di straniamento di chi è alla continua e disperata ricerca di un luogo dove sentirsi a casa.

Si prosegue sabato 8 febbraio con "Modigliani", con Michele Crestacci, produzione Mo-wan teatro. Lo spettacolo si inserisce nelle celebrazioni per il centenario del pittore e ne indaga soprattutto il lato umano e il complicato rapporto con la sua città di nascita: Livorno.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della trasposizione del testo di Tom Kempinski "Separazione", con Marina Thovez e Mario Zucca, produzione Ludus in Fabula. Si tratta di una commedia che indaga le fragilità dell'animo umano, in particolare le difficoltà di comunicare e amarsi.

Si partirà ancora da un testo letterario, domenica 1 marzo, per lo spettacolo "Le notti bianche" con Paolo Garghentino e Silvia Giulia Mendola, produzione PianoinBilico. La rappresentazione si concentrerà sulle dinamiche relazionali dei due personaggi, che agiscono sullo sfondo di un’ambientazione onirica delineata da fili di luci al neon.

Penultimo appuntamento, sabato 14 marzo, con "Fame mia|Quasi una biografia", liberamente ispirato a "Biografia della fame" di Amélie Nothomb, con Annagaia Marchioro, produzione Agidi Srl. Uno spettacolo dall'ampio spettro emozionale, che porta in scena il percorso di formazione dell’autrice-attrice, dall’infanzia all’età adulta alla ricerca di sé.

La prima edizione di "Timelapse" si concluderà domenica 5 aprile con "Naturalia" con Massimo Cividati, produzione Aia Taumastica, con il supporto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo (Progetto Être). Gli spettatori assisteranno a un reading di parole, sport, jazz e blues, che celebra le gesta di alcuni atleti che hanno saputo osare, sfidando i proprio limiti e il proprio corpo. Lo spettacolo fa parte della produzione teatrale originale della compagnia.

Tutti gli spettacoli si andranno in scena, alle ore 21, presso l'auditorium Falcone e Borsellino del centro culturale Il Pertini. Il costo del singolo biglietto è di 12 euro. Riduzione a 10 euro per under 20, over 60, e possessori tessera +Teca.