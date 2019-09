Rattoppata piazza Gramsci, Ghilardi: «Il 4 ottobre incontro pubblico sul nuovo progetto»

La pavimentazione di piazza Gramsci è tornata calpestabile in sicurezza ed è pronta per la serie di grandi e piccoli eventi che la porteranno a sopportare la presenza di tantissime persone, già a partire da questo weekend in cui ci sarà la seconda edizione della "Notte Bianca".

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega l'intervento: «Abbiamo provveduto a porre qualche rimedio di emergenza alla situazione di piazza Gramsci» e nel frattempo «stiamo procedendo con la progettazione per il rifacimento della stessa».

Prosegue il primo cittadino: «Per fortuna, con lungimiranza, abbiamo intrapreso una strada diversa rispetto alle volontà della giunta precedente il cui progetto non prevedeva la sostituzione della pavimentazione attuale rischiando così di buttare al vento, un'altra volta, milioni di euro».

Infine termina annunciando: «Il 4 ottobre ci sarà un evento pubblico per restituire alla cittadinanza i risultati degli incontri avvenuti a giugno.