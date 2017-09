"La Tua Città" ripara l'area cani di via Terenghi: «Tamponiamo per la lentezza del Comune»

Fine settimana di lavoro per la lista civica "La Tua Città" che ha fatto visita all'area cani di via Terenghi a Cinisello Balsamo e ha riparato il buco della recinzione a causa del quale nei giorni scorsi si è verificato uno scontro tra cani.

Così il consigliere comunale Giuseppe Berlino: «Se non ci pensa chi dovrebbe farlo ci pensiamo noi. Anche questo è quello che fa la lista civica "La Tua Città", gran senso civico, rispetto per il bene pubblico, e amore per la propria città».

Gli esponenti della lista cittadina, «armati di buona volontà, un po' di rete, picchetti e fil di ferro», si sono così recati nell'area cani di via Terenghi, «teatro nei giorni scorsi di problemi legati alle pessime e precarie condizioni della recinzione colabrodo, che ha causato l'uscita improvvisa di un grosso cane che ha aggredito, ferendolo, un altro cane al guinzaglio, spaventando non poco la ragazza che lo portava a spasso».

Poi un messaggio all'assessore Ruffa: «Per cui, in attesa che l'assessore Ruffa, così come ha dichiarato sui social, metta in moto la lenta macchina burocratica comunale e faccia intervenire gli addetti dei lavori pubblici, abbiamo pensato che fosse il caso di intervenire per cercare, per quanto possibile, di chiudere le aperture della rete, fissarla con dei paletti al terreno e rendere quantomeno più difficile a qualche cane la possibilità di uscire all'improvviso come successo, con i rischi che ne deriverebbero».

Prosegue Berlino: «Certo è stato un intervento tampone che non potrà resistere nel tempo, ma confidiamo che l'amministrazione ci metta mano quanto prima in modo da poter mettere in sicurezza tutta l'area».

Chiude il consigliere comunale: «Oltre a ciò ci sarebbe da coprire le buche nel terreno per evitare ai cani accidentali fratture, e andrebbe fissato il palo con cartello all'interno pericolante. Purtroppo anche altre aree cani cittadine versano in queste pietose condizioni, chissà che qualcuno in giunta se ne renda conto prima delle prossime elezioni».