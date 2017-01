Restyling del circolo ricreativo e sportivo "Unione" in via Paisiello, arriva la recinzione

In questi giorni si avvieranno i lavori per la realizzazione di una serie di interventi relativi all'area in gestione al circolo ricreativo sportivo "Unione" in via Paisiello 71 a Cinisello Balsamo.

Un primo intervento consisterà nella realizzazione di una recinzione metallica a percorrenza dell'intero perimetro del circolo. Si tratterà di un intervento volto a garantire la sicurezza dello spazio ricrerativo e una maggiore protezione dell'area, soprattutto durante le ore notturne.

L'esigenza è nata anche a seguito dei diversi episodi di vandalismo che hanno compromesso e rovinato le strutture adibite all'intrattenimento e al gioco, lasciando residui quali bottiglie rotte e altri rifiuti, oltre agli schiamazzi notturni che disturbano e spaventano gli abitanti della zona circostante.

La recinzione, con accessi sia su via Paisiello che su via Mozart, avrà caratteristiche simili a quella già esistente e consentirà la chiusura dell'area nelle ore notturne. Durante il giorno e la sera, in un'ampia fascia oraria che va dalle 8 alle 24, l'area rimarrà disponibile per la cittadinaza, e sarà compito dei volontari del circolo seguirne la manutenzione e la cura quotidiana.

Una società di vigilanza si occuperà invece dell’apertura e chiusura dei cancelli. Oltre alla posa della recinzione è prevista anche la realizzazione di un percorso pedonale in autobloccanti all'interno dell'area, utilizzabile anche dalle persone portatrici di handicap.

Ulteriori opere consisteranno nell'ampliamento della tettoia in legno e policarbonato trasparente sugli altri due lati dell'edificio, a oggi senza nessun tipo di protezione, e la sostituzione dei campi da bocce con uno spazio adibito a campo da basket e da volley, ma all'occorrenza anche in pista da ballo.