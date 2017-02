Il regolamento per armare la polizia locale arriva in commissione, Lega e La Tua Città: «Vittoria politica che ora diventa realtà»

Nella serata di martedì 14 febbraio è stato discusso per la prima volta in commissione, prima dell’approvazione finale in consiglio comunale, il regolamento relativo all’armamento della polizia locale cinisellese (che proprio nei giorni scorsi ha subito un atto vandalico-intimidatorio con una civetta ritrovata con quattro gomme bucate).

Esultano per il risultato Lega Nord e la lista civica La Tua Città: «Questo è l’atto finale di una lunga battaglia, che prosegue da diversi anni e che ha visto le nostre forze politiche schierate totalmente in difesa dei diritti degli operatori di polizia locale e delle esigenze dei cittadini cinisellesi che da anni, e ancora oggi, chiedono più sicurezza a questa giunta di sinistra».

Proseguono i due partiti: «Una maggioranza da sempre contraria all’armamento dei nostri vigili, testimonianza sono i diversi documenti portati in consiglio comunale e sempre bocciati, e da sempre disattenta sui temi della sicurezza in città, che ha sempre cercato di negare i problemi di ordine pubblico».

Ma ora si è arrivati a una svolta: «Siamo riusciti con il nostro lavoro ad abbattere il muro ideologico tipico degli schieramenti di sinistra e a ottenere una vittoria politica per la città e per i cittadini. Tutto questo grazie anche alle 2000 firme da noi raccolte e al sostegno del SULPM».

Cosa accadrà? Nel bilancio comunale sarà inserita una voce di spesa per l'acquisto delle armi che andranno in dotazione agli agenti di polizia locale di Cinisello Balsamo, per la definizione di un locale-armeria nella caserma di via Gozzano e per i corsi di formazione per gli agenti.

L'iter è partito, il tutto dovrebbe essere pronto per settembre 2017 o comunque entro la fine dell'anno gli agenti della polizia locale saranno dotati di armi.