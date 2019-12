Regolamento di polizia urbana, nel 2020 si metterà mano a DASPO, alcolici e camper

A gennaio approderà in consiglio comunale a Cinisello Balsamo la revisione del regolamento di polizia urbana, su cui sta lavorando l'attuale maggioranza e in primis il sindaco Giacomo Ghilardi, con l'obiettivo di implementare le potenzialità delle forze dell'ordine in materia di DASPO, camper in sosta e uso di alcolici.

Sono proprio queste tre le materie presenti nella bozza che verrà poi ufficializzata a inizio 2020 per poi essere presentata in consiglio comunale e affronterà l'iter verso l'approvazione.

In primis lo strumento del DASPO, il cui obiettivo è l'estensione del provvedimento di allontanamento temporaneo per ragioni di sicurezza e/o decoro dalle aree del centro alle zone limitrofe alle scuole e alla metrotramvia.

In secondo luogo arriva il divieto di parcheggio fisso per camper e furgoni in città, sempre volto a evitare fenomeni di campeggio e degrado nei parcheggi e in alcune specifiche zone di centro e periferia.

In terzo luogo si vuole potenziare il provvedimento di divieto di consumo di alcolici nei luoghi pubblici, già in atto dall'estate scorsa, ma che ha perso già la sua forza iniziale con evidenti casi specifici che si sono verificati nei mesi scorsi.