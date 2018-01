Il direttore generale Odinolfi in consiglio comunale, relazione sulla salute del Bassini

Lunedì 22 gennaio si è svolto a Cinisello Balsamo un consiglio comunale in cui è stato presente il direttore generale dell'Asst Nord Milano Fulvio Odinolfi, che ha tenuto una relazione sull'ospedale Bassini, al centro di una forte polemica politica nel dicembre scorso.

La relazione non ha comunque placato le polemiche e le parti politiche rimangono distanti. Da una parte c'è la Lega Nord, che ha fatto sentire la sua voce tramite il consigliere comunale Giacomo Ghilardi, dall'altra c'è la presa di posizione netta di Liberi e Uguali. Infine c'è la lista civica La Tua Città che continua a battere sul chiodo del problema relativo ai disservizi e ai parcheggi.

Così Ghilardi: «Grazie alla relazione precisa e puntale di Odinolfi su investimenti, cura del paziente, razionalizzazione dei costi e programmazione di progetti futuri possiamo essere certi sul roseo futuro che si prospetta per il nostro ospedale. Le inutili polemiche sollevate dalla sinistra cittadina sulla chiusura del Bassini sono state smontate pezzo per pezzo dimostrandosi false e strumentali».

Liberi e Uguali replica: «Possiamo dire che a fronte di qualche luce, sono rimaste numerose le ombre sullo stato in cui versa il nostro ospedale Bassini».

Poi scendono nel dettaglio: «Pochi investimenti, la maggior parte per adeguare la struttura alla normativa anti incendio e per costruire un polo amministrativo. Nessuna risposta sui tempi di attesa per le visite ne sulla situazione di emergenza del pronto soccorso e del centro prenotazioni, nè sul problema parcheggi».

Poi punzecchia il centrodestra: «Abbiamo assistito a una difesa d'ufficio da campagna elettorale da parte della forze politiche, Lega Nord e Forza Italia, che governano la Regione Lombardia e che hanno la maggiore responsabilità per i gravi disagi dei cittadini. A loro non interessa garantire il diritto alla salute, ma solo le loro poltrone. La nostra battaglia non finisce qui».

Il consigliere comunale Giuseppe Berlino parla per la lista civica: «Odinolfi è venuto a relazionare l'amministrazione circa lo stato di "salute" della struttura sanitaria cittadina. E' stata l'occasione per avere risposte e chiarimenti riguardo le possibili soluzioni alle annose problematiche che da tempo i cittadini cinisellesi mi segnalano e lamentano, quali i lunghi tempi di attesa del pronto soccorso, le interminabili code al centro unico prenotazioni, le problematiche legate al caro parcheggi (quello a pagamento) e lo stato di degrado e abbandono del parcheggio libero. Qualcosa in positivo pare muoversi, vedremo gli sviluppi».

