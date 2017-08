Trezzi: «Contributi a oratori e associazioni sono storici per un'offerta integrata di servizi»

Reagisce subito il sindaco Siria Trezzi a Cinisello Balsamo dopo le accuse della lista civica "Cittadini Insieme" riguardo ai contributi elargiti agli oratori e alle associazioni Auser e Anteas. Per la civica i suddetti contributi approvati prima delle vacanze estive suonano come «delle mosse elettorali».

Trezzi è lapidaria: «In realtà per l'opposizione è già tempo di campagna elettorale, visto che tutto viene preso a pretesto e strumentalizzato, anche l'attività ordinaria».

Poi il sindaco spiega: «Si tratta in tutti i casi di storiche collaborazioni. Non di contributi occasionali di questa legislatura».

Da una parte ci sono gli oratori cittadini: «Sono davvero moltissimi anni che l'amministrazione comunale riconosce un contributo agli oratori per il servizio in ambito educativo e aggregativo che offrono ai ragazzi e alle famiglie della città».

Dall'altra le due associazioni: «Lo stesso vale per Anteas e Auser che si occupano di trasporti e accompagnamenti agli anziani e alle persone non autosufficienti, un'attività di volontariato preziosa e di grande valore sociale».

Trezzi chiude: «Quindi non una mossa elettorale, ma attività consolidate nell'ottica di un'offerta integrata di servizi».

Dagli uffici comunali confermano che nello specifico non rappresenta un'eccezione la triennalità della convenzione con Auser e Anteas, poiché era già attiva nel triennio 2010-2012. In aggiunta, l'attuale convenzione prevede attività nuove rispetto al passato quali la partecipazione a progetti promossi dall'amministrazione comunale sul tema del mantenimento a domicilio degli anziani o la realizzazione di azioni di prossimità per anziani di cui si chiede un rendiconto sul numero di volontari coinvolti, numero di anziani beneficiari di interventi, etc… .

La convenzione prevede, infatti, che tra gli oneri a carico dell'associazione ci sia l'impegno a produrre annualmente tutta la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare gli interventi effettuati, le entrate realizzate e le uscite sostenute.

Rispetto agli interventi realizzati viene richiesto il dettaglio per tipologia di intervento, evidenziando anche quelli realizzati in via prioritaria su segnalazione da parte del servizio sociale.

Inoltre l'erogazione del saldo sarà subordinata alla consegna di una relazione che attesti la partecipazione al "Tavolo di Coordinamento Comunale" dell'area anziani, il numero e la tipologia degli interventi svolti e le spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno precedente per la realizzazione di tali attività.