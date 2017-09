Ruffa vs Ghilardi: «Soldi regionali insufficienti, sulle scuole Cinisello ha fatto la sua parte»

Anche l'assessore Ivano Ruffa, dopo la spiegazione della sua collega Letizia Villa, replica infastidito alle parole dei leghisti Jari Colla e Giacomo Ghilardi in merito al contributo da 1 milione di euro alle scuole lombarde da parte di Regione Lombardia.

Così Ruffa: «Nessuno sta dicendo che la Regione Lombardia non abbia predisposto il bando e messo la propria quota di cofinanziamento. Il tema vero, che Ghilardi finge di non comprendere, è che i soldi regionali non erano sufficienti a coprire il servizio per tutta l'offerta scolastica».

Prosegue Ruffa: «Cosi alcune scuole si aggiudicano il bando e altre no. Il Comune di Cinisello e il settore scuola del Comune ha fatto in modo che ben 5 istituti di Cinisello potessero aggiudicarsi il bando. E lo ha fatto con la propria quota di cofinanziamento e con un percorso di collaborazione con istituti scolastici e genitori».

Poi continua l'attacco al leader locale del Carroccio: «Ghilardi non fare il tonto come al solito. Tutti i bandi di finanziamento sono ministeriali o regionali e in gran parte derivano da fondi europei. Ma se il Comune non facesse la sua parte non arriverebbero questi soldi. Invece negli ultimi 3 anni siamo riusciti ad aggiudicarci un gran numero di bandi come per esempio piu di 1 milione di euro per le scuole sicure messi dal governo, e 1 altro milione di euro (fondi europei) per le ciclabili».

Chiude Ruffa: «Questi sono solo alcuni dei tanti bandi a cui il Comune ha partecipato e che ha vinto. Quando le istituzioni funzionano si dovrebbe anche ammetterlo e dirlo. Merito e complimenti anche alla componente genitori che è sempre attenta (spesso anche economicamente) al miglioramento della qualità dell'offerta scolastica».