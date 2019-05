Modena (Lega) replica a Calabria (PD): «Su case popolari si informi prima di parlare»

La Lega di Cinisello Balsamo riceve e rispedisce al mittente (il PD) le accuse relative al cambio di regole relative all'assegnazione delle case popolari in città.

A difendere il vessillo leghista e l'attuale operato dell'amministrazione comunale ci pensa il consigliere comunale Filippo Modena che risponde alle parole del collega del PD Daniele Calabria: «Il PD è incapace di ammettere i propri errori del passato e attacca le scelte del sindaco e della giunta con un livello di umanità davvero molto basso, mettendo in mezzo la vita di persone innocenti».

Prosegue il consigliere del Carroccio: «Sin dalla mattina stessa in cui si è venuti a conoscenza del tragico rogo avvenuto nelle case popolari in via Friuli, il segretario cittadino del Partito Democratico (Ivano Ruffa, ndr) ha confermato la sua poca delicatezza su certi argomenti che lo hanno contraddistinto anche durante il suo mandato da assessore».

Modena continua: «Il piano d’azione per verificare se cittadini stranieri che richiedono un alloggio al Comune siano in possesso di eventuali case di proprietà nel proprio Paese non è sempre stato verificato in passato e non ha nulla a che vedere con quanto successo settimana scorsa».

E incalza: «Il sindaco è in continuo lavoro per mettere al centro la sicurezza di tutti i cittadini. Il consigliere Calabria dovrebbe prima informarsi, se lo necessita anche direttamente col sindaco, per venire a conoscenza dei fatti senza mettere in mezzo situazioni che non c’entrano nulla».