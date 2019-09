Mario Giordano stasera a Cinisello, il sindaco Ghilardi replica alla polemica di Catania

Nella serata di venerdì è settembre, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, si terrà la presentazione del libro "L'Italia non è più italiana" da parte dell'autore, il giornalista e scrittore Mario Giordano, presso l'auditorium "Falcone e Borsellino" del centro culturale il Pertini.

Dopo la polemica scaturita per l'arrivo del giornalista in città, visto non di buon grado dal Partito Democratico locale, sia per la sponsorizzazione del sindaco Giacomo Ghilardi, sia per il fatto che le idee espresse dal giornalista ("retorica contro il nemico straniero") sia per il fatto che la presentazione si terrà nell'auditorium intitolato a "Falcone e Borsellino".

A queste polemiche risponde "pan per focaccia" il primo cittadino Giacomo Ghilardi che spiega: «Leggo che l’opposizione non ha gradito l’invito fatto a Mario Giordano per presentare il suo libro, “L’Italia non è più italiana”, al centro culturale il Pertini di Ciinisello Balsamo. Capisco, loro avevano invitato altri».

E con "avevano invitato altri" il sindaco si riferisce alla presentazione del libro "L'Italia migliore" di Vladimir Luxuria, datata 11 dicembre 2013, sempre nella stessa location. Proprio a introdurre l'incontro è stato l'ex assessore (ora capogruppo del PD cittadino) Andrea Catania, proprio colui da cui è partito l'attacco polemico nei confronti di Mario Giordano.