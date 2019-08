Lavori estivi nelle scuole, restyling per Monte Ortigara, Manzoni, Parini, Sardegna e Bauer

Le scuole a Cinisello Balsamo sono chiuse ormai da tempo, questo periodo di pausa estiva però permette di eseguire tutti quei lavori di manutenzione necessari prima dell’inizio dell’anno scolastico.

In questi giorni nelle scuole primarie Manzoni e Sardegna verrà sostituita la caldaia, inoltre, sempre alla Sardegna, a metà settembre partiranno i lavori di rifacimento del campo di calcio.

Allo stesso tempo, la scuola Bauer sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria. E' invece in dirittura di arrivo la conclusione dei lavori degli spogliatoi presso la scuola Monte Ortigara, i lavori termineranno entro la fine del mese di agosto.

Al via anche i lavori della recinzione presso la scuola Parini che inizieranno nel mese di settembre.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, che si è anche recato a verificare alcuni lavori di manutenzione delle scuole, spiega: «Tra un mese riapriranno le scuole, il nostro obiettivo è che tutti i plessi scolastici siano funzionanti per accogliere nuovamente bambini e ragazzi».

E prosegue: «Per ottenere questo risultato però occorre partire per tempo, programmare i lavori, darsi delle priorità. Per questo motivo una delle prime azioni che ho intrapreso da sindaco, insieme all’assessore all’istruzione Maria Gabriella Fumagalli, è stata quella di visitare tutte le scuole di Cinisello Balsamo di ogni ordine e grado».

Ancora il primo cittadino: «Durante il tour ci siamo resi conto dello stato delle strutture, abbiamo parlato con gli insegnanti, ascoltato le loro richieste, solo in questo modo si può operare in maniera efficiente e efficace».

Ghilardi promette: «E’ per questo che a settembre torneremo anche noi “a scuola” per salutare gli alunni, gli insegnanti, il personale ausiliario, ma soprattutto per controllare i lavori eseguiti e verificare gli interventi necessari, per poi programmare i nuovi lavori».

Infine racconta i lavori della palestra della scuola di via Monte Ortigara: «E' stato un investimento importante dell’amministrazione per il rifacimento degli spogliatoi, la ristrutturazione degli impianti, la sostituzione della pavimentazione e delle piastrelle, l’aggiunta di un nuovo bagno per disabili prima inesistente. Ultimi ritocchi e a settembre l’inaugurazione».