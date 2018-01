In primavera pronto 1 milione di euro da destinare allo sport locale, ecco tutti i progetti

L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo nella primavera che verrà mette mano ai propri fondi per migliorare le strutture sportive della città.

Sono circa 980.000 euro quelli messi sul piatto dello sport dal Comune e, come spiega il vice sindaco e assessore alla partita Luca Ghezzi, quello che si vuole fare è «dare impulso allo sport da parte del Comune di Cinisello Balsamo».

Un impulso che prevede ben 120.000 euro per il basket in via Sabotino e il calcio in via Sardegna, 140.000 euro per gli spogliatoi della Monte Ortigara e la specchiatura finestrata della piscina Costa-GSL.

E si prosegue con le cifre messe a bilancio: 340.000 euro per la nuova recinzione e l'impianto di illuminazione del campo da calcio e della pista di atletica del centro sportivo Gaetano Scirea, di cui 240.000 euro di credito sportivo.

Infine 140.000 euro da destinare alla copertura e all'isolamento termico della palestra Gorky.

Chiude Ghezzi: «Cinisello Balsamo si muove per lo sport: poco alla volta cercheremo di coprire tutti gli impegni».