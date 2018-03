L'unione fa la forza, le associazioni socio-sanitarie dell'ospedale Bassini fanno rete

Abio, Adcl, Aido, Avis, Avo, Associazione Strada, Asvomedicalis e Il Sorriso nel Cuore sono tutte realtà che operano nel campo socio-sanitario e da alcuni anni hanno sede presso l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.

In questi giorni sono state convocate dall'amministrazione comunale per valutare diverse azioni da realizzare congiuntamente.

In particolare è stata concordata la costituzione di un gruppo di coordinamento tra le stesse associazioni con l'obiettivo di fare rete e scambiarsi esperienze.

Altra novità l'apertura di un punto informativo in uno spazio strategico presso lo stesso presidio ospedaliero, gestito a turno dalle realtà, che possa offrire supporto agli utenti e ai pazienti, ma anche fornire notizie utili sulle diverse esperienze di volontariato.

L'aspetto più significativo riguarda però il rinnovo dei contratti in scadenza delle loro sedi: il Comune di Cinisello Balsamo a questo proposito si è fatto promotore presso la direzione dell'ASST della richiesta di rinnovarli a titolo gratuito, riconoscendo il valore sociale della loro presenza e l'importanza della loro attività.

L'assessore ai servizi sociali Gianfranca Duca spiega: «Abbiamo convocato le associazioni che operano presso il Bassini, molte di loro rappresentano una presenza storica. L'obiettivo è quello di formalizzare la costituzione di un tavolo di lavoro comune per favorire il confronto e valorizzare la loro attività. Senza dubbio di estrema importanza per loro è la possibilità di rimanere negli spazi da loro presidiati in comodato d'uso gratuito, un riconoscimento dovuto al molto tempo da loro dedicato a titolo volontario a chi si trova in una situazione di bisogno».

Il sindaco Siria Trezzi ha aggiunto: «Nella logica del rapporto tra presidio ospedaliero e territorio, il Comune assume una funzione di sostegno alle realtà di volontariato per favorire i servizi rivolti ai cittadini».