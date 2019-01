Il cine-teatro Pax a breve riaprirà i battenti, è già pronto il nuovo progetto educativo

E' da tempo che se ne parla, ma stavolta pare essere arrivata la volta buona. Già a gennaio, al più tardi a febbraio, il cine-teatro Pax della parrocchia Sant'Ambrogio di via Fiume a Cinisello Balsamo sarà di nuovo aperto al pubblico dopo la chiusura avvenuta ad aprile 2018.

Ad annunciarlo è proprio il nuovo direttivo del Pax, coordinato da Raffaele Moschella, conosciuto a Cinisello Balsamo come il fondatore e regista della "Compagnia del Borgo" che a fine anno (il 12 dicembre) ha organizzato una riunione interna che ha coinvolto tutti i volontari, oltre che i neo responsabili e i coordinatori della parrocchia Sant'Ambrogio.

Questo il messaggio pubblicato sul canale Facebook: «ll Pax si sta preparando alla riapertura. Ancora non sappiamo la data esatta». Quello che è certo che «il 12 dicembre è stato presentato il nuovo progetto educativo del Pax che entrerà in vigore quando il cinema-teatro riaprirà i battenti».

Il comunicato prosegue: «Nuovi coordinatori, nuove strade e nuove mete» per un Pax che vuole tornare a essere un punto di riferimento centrale in città, un luogo di cultura che deve fare sentire in tutte le realtà cittadine la propria presenza.

Per la data ufficiale di riapertura si deve ancora attendere, ma verrà comunicata sul sito del Pax e sulla pagina Facebook dedicata.

