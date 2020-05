Riaprono al completo tutti i mercati cittadini, ipotesi di portarli in piazza Gramsci e Costa

Novità in vista per i mercati rionali: a partire da sabato 23 maggio, in via Cilea, saranno di nuovo presenti tutte le attività commerciali, inoltre si sta vagliando l'idea di trasferire parte del mercato del venerdì in piazza Gramsci.

L’assessore al commercio e attività produttive, Giuseppe Berlino, spiega cosa accadrà nei prossimi giorni ai mercati cittadini all’aperto, essendo di fatto superato, con gli ultimi provvedimenti governativi e regionali, il limite della vendita dei soli generi alimentari: «E’ importante riaprire i mercati all’aperto per recuperare quanto prima un ritorno graduale alla normalità, consentire a chi è stato fermo e ha sofferto economicamente in questi mesi di poter riprendere la propria attività e restituire alla cittadinanza spazi all’aperto per i propri approvvigionamenti».

Prosegue l'assessore: «A seguito delle linee guide emesse da Governo e Regione Lombardia, abbiamo prontamente avviato i tavoli di confronto con le associazioni di categoria con un importante sforzo organizzativo e sinergico che ci ha visto in campo già da lunedì 18 maggio insieme all’ufficio commercio, la polizia locale e la Protezione Civile, cosa che ci ha permesso in pochi giorni, di programmare la ripartenza dei mercati al gran completo già dalla giornata di sabato 23 maggio in via Cilea».

E ancora: «Avremmo anche voluto iniziare dal mercato del venerdì, ma alcuni problemi tecnici/organizzativi legati ai tempi stretti e alla necessità di riuscire ad accorpare circa 180 bancarelle, normalmente sparse su più punti del quartiere di Balsamo, e di ricollocarle in un’area adeguata a una completa perimetrazione e controllo, così come previsto dalla normativa, non ci hanno permesso di poterlo fare, rimandando il tutto alla settimana successiva».

Infine termina: «A tal riguardo stiamo prendendo in forte considerazione la possibilità di distribuire e concentrare, in via sperimentale e per il periodo dell’emergenza COVID, gli ambulanti presenti al mercato del venerdì in due specifiche aree: piazza Costa e piazza Gramsci».

Anche lunedì 25 maggio, il mercato rivedrà la presenza di tutte le bancarelle (alimentari e non), e sarà distribuito tra le vie Bramante, Leonardo Da Vinci e via Guardi. A seguire, riapriranno, al completo, anche i mercati del martedì e del mercoledì.

Tutti i mercati saranno dotati di perimetrazioni e delle misure necessarie ad assicurare un ordinato e distanziato accesso ai banchi. Questo significa anche reperire in tempi record tutti i dispositivi per mettere in sicurezza i varchi di entrata e di uscita e garantire il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone.

La raccomandazione da fare ai cittadini è quella di recarsi ai mercati già muniti di mascherina e guanti monouso.