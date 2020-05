Riaprono i mercati a Cinisello tra nuove regole, Covid-Manager e la troupe di Mattino Cinque

Da lunedì 4 maggio è tornato il mercato rionale, in via sperimentale, a Cinisello Balsamo in via Bramante, angolo via Guardi. Ai nastri di partenza c'erano sia le autorità (il sindaco Giacomo Ghilardi e il vice sindaco Giuseppe Berlino), con gli agenti della polizia locale (che hanno verificato che tutto si svolgesse nel rispetto delle regole) e con i volontari della Protezione Civile che hanno gestito l'accesso all'area mercato provando, usando il termoscanner, la temperatura ai cittadini.

Presente sul posto anche un troupe della trasmissione televisiva "Mattino Cinque" condotto da Federica Panicucci, con l'inviata che ha mostrato come si è deciso di gestire la ripresa dei mercati comunali all'aperto e ha spiegato la presenza di una figura creata ad hoc, quella del "Covid Manager".

Le regole per non diffondere il contagio sono semplici e si spera efficaci: entra nell'area mercato solo un componente del nucleo familiare, gli viene provata la temperatura (se inferiore a 35,5 gradi può entrare) e gli ingressi sono contingentati in maniera da potere mantenere le distanze tra i cittadini.

Il "Covid Manager" ha il compito di controllare che tutto funzioni correttamente nel pieno rispetto delle regole.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, intervistato dalla tv, ha dichiarato: «Abbiamo deciso di riaprire i mercati in piena sicurezza».

Il vice sindaco Giuseppe Berlino aggiunge: «Buona la prima. Nuove prescrizioni e precise regole di accesso che abbiamo messo in atto per consentire nuovamente agli operatori commerciali di riprendere la loro attività, ed ai tanti cittadini di potersi rivolgersi ad una diversa offerta commerciale alimentare. Si replica venerdì con il mercato in piazza Costa. Forza che si ritorna alla normalità».

