Sagra degli Uffizi, i cittadini che hanno foto storiche sono invitati a passarle al Comune

Il Comune di Cinisello Balsamo sta cercando delle foto in bianco e nero relative alla storica Sagra degli Uffizi.

In particolare a occuparsi della ricerca è il Centro Documentazione Storica della città e l'invito è rivolto a tutti i cittadini che potrebbero essere in possesso di fotografie storiche delle giostre o delle bancarelle della kermesse cinisellese che, per tradizione, si tiene in piazza Gramsci dagli anni Settanta in poi.

Per chi volesse aiutare il Centro Documentazione Storica e fare pervenire le proprie foto basta rivolgersi alla mail acomune.cinisello-balsamo.mi.it o telefonare al numero 02.66.02.35.06.

Proprio tramite mail può avvenire il passaggio delle fotografie, scansionabili a 400/600 dpi, specificando nome e cognome del proprietario ed eventuali informazioni aggiuntive sulla foto inviata.