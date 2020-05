Ghilardi sollecita Città Metropolitana alla manutenzione dell'istituto Parco Nord

«La realizzazione degli interventi di manutenzione dell'istituto Parco Nord, che versa da troppo tempo in condizioni precarie, non è più procrastinabile. Ora che Regione Lombardia, con la Legge 9 del 2020 “Interventi per la ripresa economica” , ha messo a disposizione risorse economiche per la Città Metropolitana non si può perdere altro tempo».

Queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi che ha scritto a Città Metropolitana per sollecitare un intervento.

Da anni gli studenti dell'istituto lamentano una situazione insostenibile di disagio per la struttura fatiscente e le aule dissestate.

Più volte questa amministrazione ha segnalato il disservizio e richiesto un intervento urgente di manutenzione per garantire sicurezza.

Conclude Ghilardi: «In vista della prossima auspicata riapertura delle scuole e in ragione del contributo economico messo a disposizione, non vorrei che si perda l’occasione. In un'ottica di leale collaborazione tra enti pubblici ho voluto ricordare quella che è sicuramente una priorità per i giovani e il nostro territorio».