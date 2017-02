La Tari scende del 5,7%, un altro vantaggio sarà la possibilità di pagare in tre rate

Novità importanti in arrivo per i cittadini sul fronte della Tari. Il consiglio comunale ha approvato il piano finanziario della Nord Milano Ambiente, la società “in house” del Comune che dal 2007 gestisce il servizio di igiene urbana a Cinisello Balsamo.

La notizia più significativa riguarda la riduzione del costo complessivo del servizio di 600.000 euro che si aggiunge a quella già effettuata lo scorso anno di pari cifra. Questo si tradurrà, dicono dal Comune, ancora una volta in un risparmio sulla Tari per tutte le utenze del 5,7%.

In particolare il Piano Finanziario 2017 prevede la totale copertura del costi del Servizio di Igiene Urbana che è di 9.199.300 euro con una riduzione del 4,8% rispetto al 2016.

Altro vantaggio per gli utenti sarà la possibilità di rateizzare il pagamento in tre scadenze. A ciò si aggiungono nuovi servizi con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata.

Il piano prevede che verranno introdotti 8 nuovi soffiatori, 11 Ape Piaggio e una spazzatrice per migliorare la pulizia delle strade, 5 Porter Piaggio e 8 compattatori per la raccolta dei rifiuti, oltre a un’autovettura e un autocarro di servizio.

Dallo scorso anno l’amministrazione comunale e Nord Milano Ambiente hanno introdotto numerose azioni mirate tra cui i bollini sui sacchi non conformi per educare gli utenti sulla raccolta differenziata; lo spezzamento meccanizzato con divieto di sosta nelle vie alberate per garantire una migliore pulizia delle strade e l’eliminazione dei cassonetti condominiali di grosse dimensioni.

Gli operatori ecologici sono anche aumentati di 7 unità, aggiungendosi ai 65 già attivi sul territorio. Nel 2017 è prevista l’assunzione di ulteriori 8 operatori.

Altra notizia di questi giorni è l’acquisto di 25 gruppi di cestini dal coperchio a cono che si aggiungono ai cestini multiraccolta installati lo scorso anno nelle vie, nelle piazze, nei parchi della città e lungo il percorso della metrotranvia. I cestini sono inoltre dotati di posacenere, nel rispetto della recente normativa sui mozziconi di sigarette. Il coperchio a cono evita il conferimento di grossi sacchi di rifiuto: un invito esplicito a non utilizzarli per la raccolta domestica al posto dei cassonetti.

A ciò si aggiungerà nei prossimi mesi un’apposita campagna di sensibilizzazione. Le prossime azione vedranno anche l’introduzione di alcune aree smoke free e la distribuzione di posacenere tascabili in accordo con i commercianti.