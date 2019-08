Torna dopo due mesi di vacanze e si ritrova sulla finestra un gigantesco favo di calabroni

Intervento fuori dall'abitudinario per i volontari della Protezione Civile di Cinisello Balsamo che sono usciti, allertati da una famiglia cinisellese al rientro dalle vacanze, per rimuovere un grossissimo e impressionante favo costruito da dei laboriosi calabroni.

I calabroni hanno infatti scelto una finestra di una abitazione affacciata su via Martiri Palestinesi, il cui proprietario è stato in vacanza per due mesi e quindi ha lasciato tutto il tempo per la costruzione del favo.

L'uomo, rientrato a casa e scoperto il favo, ha allertato subito le forze dell'ordine e sul posto sono usciti gli agenti della polizia locale, alcuni tecnici dell'ufficio ecologia del Comune e i volontari (con reperibilità ad agosto) della Protezione Civile locale.

Dalla Protezione Civile commentano: «Spettacolare intervento dei ragazzi reperibili (Angelo, Luca e Samuele) su un favo di calabroni gigantesco. È stato impegnativo: oltre un'ora di lavoro per rimuoverlo». Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia locale e Paola dell’ufficio ecologia».