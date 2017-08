Odontoiatria, l'assessore Gallera: «Piena ripresa attività ambulatori ASST Nord Milano»

Arriva una buona notizia in pieno agosto per i pazienti degli ambulatori odontoiatrici di Milano e Nord Milano: nella giornata di giovedì 10 agosto è stato sottoscritto un accordo in Prefettura tra ASST Nord Milano e Servicedent che sancisce la ripresa delle attività subito dopo la pausa estiva.

Ad annunciarlo l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera: «Come avevamo promesso, abbiamo fatto quanto nelle nostre possibilità per evitare disagi ai pazienti degli ambulatori odontoiatrici di Sesto San Giovanni (via Matteotti), Cologno Monzese (via Boccaccio), Cusano Milanino (via Ginestra) e di Milano (via Farini e via Livigno), che riprenderanno l'attività subito dopo la pausa estiva».

Il direttore generale dell'ASST Nord Milano Fulvio Edoardo Odinolfi aggiunge: «Sono stati superati tutti i problemi contrattuali, giuridici ed economici che avevano portato l’azienda, nello scorso mese di maggio, alla decisione inevitabile di risolvere il rapporto con la società Servicedent».

Prosegue Odinolfi: «Consci dei disagi che questa situazione procurava ai cittadini ancorché non imputabili ad ASST Nord Milano, e in considerazione delle conseguenze occupazionali che avrebbe comportato una chiusura completa del servizio l’ASST si è impegnata a fondo, in totale sinergia d’intenti con l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera e con il direttore generale al Welfare Giovanni Daverio, nel cercare una soluzione ai problemi rilevati, garantendo in un primo tempo la prosecuzione del servizio, anche attraverso la rete dei poliambulatori e adoperandosi poi attivamente per creare le condizioni che consentissero di giungere alla stipula di un nuovo contratto con Servicedent».

In materia interviene anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Cinisello Balsamo Gianfranca Duca: «Siamo felici di apprendere questa notizia, anche noi avevamo in più occasioni sollecitato un intervento a seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini di Cinisello Balsamo che chiedevano la riapertura di un servizio così indispensabile».

Chiudono Gallera e Odinolfi: «Per l'accordo sottoscritto giovedì in prefettura a Milano un ringraziamento va anche al prefetto Luciana Lamorgese che ci ha permesso di riavviare le attività degli ambulatori».