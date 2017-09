Una ciclabile con tanto verde al posto del degrado, Bignami è collegato al parco Nord

Il parco Nord "si collega" virtualmente e concretamente a Milano attraverso un passaggio che lo fa accedere direttamente alla fermata lilla di Bignami.

Questo è il risultato di un intervento di riqualificazione a opera del Parco Nord stesso, che è volto da una parte, come racconta il direttore del Parco Nord Milano Riccardo Gini «a contrastare il degrado, dall'altra l'avvicinamento del parco al capolinea della Metropolitana 5, facendolo percepire ai milanesi come appartenente non solo a Cinisello Balsamo o Bresso, ma anche a Milano».

L'ente parco Nord ha pensato, come si evince dal bellissimo video che pubblichiamo qui sotto, di rivalutare questo ingresso che, secondo le parole di Marco Fiori (Servizio Sviluppo Parco Nord) «prima era poco conosciuto, mal frequentato, una strada senza uscita e con frequentazioni illecite notturne».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sempre Marco Fiori spiega: «C'era una certa difficoltà a passare con le bici a causa di un tornello posizionato all'ingresso, ma un consigliere del parco Nord ha detto che si poteva annettere il verde di un condominio di proprietà del Comune di Milano» e sono cominciati i lavori (il percorso ciclopedonale è stato anche contornato da circa 1500 arbusti sempreverdi).

Un plauso all'intervento arriva anche dall'assessore cinisellese Ivano Ruffa: «Questo è uno dei tanti interventi di riqualificazione. È solo l'ultimo in ordine di tempo e ha permesso il collegamento, anche ciclabile, del parco Nord alla linea M5 della metropolitana».

Allegati