Corto circuito al "Mercato Europeo" in piazza Gramsci, intervengono i vigili del fuoco

La Lega Nord e la lista civica "La Tua Città" gridano alla tragedia sfiorata per quanto è avvenuto domenica 15 ottobre durante il "Mercato Europeo". Questo perché, in una piazza Gramsci gremita di tantissima gente, un problema elettrico avrebbe davvero potuto trasformare un evento gioviale, che riscuote sempre enorme successo, in un dramma sia per gli ambulanti che per le persone presenti.

Infatti verso le 12, una delle prese volanti per la corrente è andata in corto circuito causando fumo e scintille proprio a ridosso di uno stand e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale ha evitato il peggio.

Così i due partiti di opposizione cittadina: «E dire che già un paio di settimane fa, durante un altro evento pubblico, avevamo denunciato per l'ennesima volta, lo stato di pericolosità degli spazi destinati agli allacciamenti elettrici presenti in piazza, sotto la zona alberata, pieni di acqua, umidità e rifiuti, accessibili a chiunque, bambini compresi».

Proseguono Giacomo Ghilardi (Lega Nord) e Giuseppe Berlino (civica): «Una volta tanto, a differenza di tante altre volte, questa segnalazione è stata oggetto di attenzione da parte della giunta. Peccato però che la soluzione trovata per questa domenica sia stata peggiore della situazione da noi segnalata».

I due spiegano meglio: «Infatti sono si stati chiusi gli alloggiamenti, ma hanno incredibilmente appeso, precariamente, le centraline e i quadri elettrici ai pali dell'illuminazione pubblica comunque sempre ancora facilmente accessibili».

Poi l'analisi: «Riteniamo assurdo e incomprensibile come un'area quale piazza gramsci non sia dotata di un sistema elettrico efficiente, sicuro sotto tutti i punti di vista, e soprattutto installato in conformità con le leggi vigenti in materia di sicurezza».

Infine l'attacco all'amministrazione cittadina: «È purtroppo un dato di fatto che dietro queste situazioni di degrado cittadino ci sia sempre più spesso lo zampino di questa giunta che, dopo quattri e mezzo di mandato, continua a combinarne di tutti i colori. Il modo superficiale di affrontare le problematiche e le emergenze da parte del sindaco Trezzi e dei suoi assessori non rappresentano certo la miglior ricetta per tutelare e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica cittadina».