Trezzi: «Città metropolitana, il Trasporto Pubblico Locale Interurbano rischia di morire»

Si è svolto lunedì 3 luglio a Palazzo Isimbardi (sede della Città Metropolitana di Milano) l’incontro in merito all'aggiornamento dell'offerta di trasporto pubblico locale, in relazione alla disponibilità di risorse e all'avvenuta attivazione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale.

Alla presenza di oltre 40 rappresentanti dei Comuni del territorio, la consigliera delegata alla Mobilità, Siria Trezzi (nonchè sindaco di Cinisello Balsamo) ha fatto il punto della drammatica situazione in cui si trova il TPL per il territorio della Città Metropolitana e disegnato lo scenario per il prossimo futuro.

Dal 1 luglio 2017 tutti i 6 lotti in cui è suddiviso il TPL interurbano della Città Metropolitana di Milano sono passati in gestione alla neonata Agenzia di Bacino del TPL di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Mentre tre lotti hanno i contratti di svolgimento settennale ancora in corso, per gli altri tre il periodo di vigenza contrattuale è terminato: questo termine benché scaduto è stato più volte rideterminato da Città Metropolitana di Milano, in accordo con le aziende, sino al 30 giugno 2017.

Così Siria Trezzi: «Il passaggio dei contratti dalla Città Metropolitana di Milano all’Agenzia di Bacino era una richiesta di Regione Lombardia a cui abbiamo adempiuto. Ad aprile scorso, quando si è svolta l’ultimo incontro con i Comuni del nostro territorio, mancavano due milioni e ottocentomila euro circa che corrispondono a circa 1 milione 400.000 bus km per anno. Soldi che la Regione Lombardia si era impegnata a dare come contributo ma che, a oggi non risultano ancora destinati nonostante un ordine del giorno votato dai consigli comunali di 49 Comuni del territorio che chiedevano e continuano a chiedere a Regione Lombardia la copertura di questa cifra che assomma allo 0,75% del bilancio del TPL regionale per l’anno in corso».

Continua Trezzi: «Nei vari confronti Regione Lombardia si è resa disponibile a reperire le risorse mancanti nell'assestamento del bilancio regionale (previsto per il 28 luglio prossimo, ndr) nell'ottica di non dover tagliare un servizio pubblico così importante. In attesa di risorse certe Città Metropolitana di Milano ha proceduto a una razionalizzazione del trasporti, così come da percorso condiviso nei mesi precedenti che dal 15 luglio al 30 agosto riguarderà i periodi di “morbida” salvaguardando il più possibile pendolari, lavoratori, studenti e le tratte in cui agisce solo ed esclusivamente il TPL su gomma».

Conclude la consigliera delegata: «Se Regione Lombardia non darà le risorse necessarie, a partire dal 1 settembre, i tagli del TPL cui l’Agenzia di Bacino sarà costretta saranno drammatici. Lavoratori, studenti, pendolari subiranno disagi nemmeno immaginabili oggi. Significherebbe “uccidere” il TPL interurbano proprio quando, invece, sarebbe giusto e facile prevedere e fare partire il tanto atteso “piano di bacino”».

Nel 2016 e solo per il 2016, Regione Lombardia ha assegnato le risorse necessarie per garantire la copertura degli oneri contrattuali del TPL interurbano metropolitano; contestualmente la Regione ha imposto, fra le condizioni di utilizzo di tali risorse straordinarie, che si attuasse nel 2017 “un’adeguata riorganizzazione del servizio all’interno del bacino di riferimento”.

Con decreto del sindaco metropolitano la Città Metropolitana ha deciso di far proseguire il servizio interurbano di TPL nei mesi di maggio e giugno 2017 sulla base delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia prevedendo una riduzione del servizio per coprire una parte delle risorse mancanti, agendo in via prioritaria sul servizio festivo e si è dato corso a ciò con entrata in vigore dei nuovi servizi a far data dal 15 luglio 2017.

Nel dettaglio i tagli prevedono: