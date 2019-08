Violenta rissa su un autobus, giovane di 19 anni ferito a un braccio a colpi di bottiglia

Rissa su e giù dall'autubus a Cinisello Balsamo tra due stranieri, uno dei quali è finito all'ospedale Bassini per le medicazioni del caso dopo essere stato colpito da una bottigliata sul braccio.

E' quanto accaduto l'altra sera su un bus che stava transitando da Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

Tra un ragazzo sudamericano di 19 anni (poi uscito ferito dalla rissa) e un altro giovane di origini nordafricane (sulla cui identità stanno lavorando le forze dell'ordine visto che è scappato dopo la rissa) è scoppiato un diverbio che si è reso subito dai toni violento.

Tanto da far scendere i due dal bus in strada e proseguire la "discussione" all'incrocio tra via Battisti e via Valtellina, con il particolare che il nordafricano ha imbracciato una bottiglia di vetro e con un colpo ha ferito il sudamericano al braccio destro.

Da qui il nordafricano si è dato alla fuga mentre il il sudamericano è stato soccorso inizialmente da alcuni passanti per poi attendere l'arrivo dell'ambulanza e degli agenti della polizia di stato che ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di rintracciare l'aggressore.