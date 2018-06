Il più votato di tutta Cinisello Balsamo è il "civico" Giuseppe Berlino de "La Tua Città"

Le elezioni comunali di Cinisello Balsamo non hanno ancora decretato un vincitore visto che i risultati, pur vedendo in vantaggio il candidato del centrodestra Giacomo Ghilardi, portano a un incerto ballottaggio con l'attuale sindaco Siria Trezzi (coalizione di centrosinistra).

Chi invece può già festeggiare è il candidato consigliere comunale Giuseppe Berlino (già consigliere uscente con la lista civica "La Tua Città"). Il deux ex machina della civica cittadina, presente nella coalizione di centrodestra, è il record-man assoluto di preferenze: 577 voti personali su un totale di 1.988 dati alla sua lista (quasi il 30% del totale).

Grande risultato per lui quindi e per la sua lista civica che ha totalizzato il 7,87% dei consensi.

Proprio Berlino, dopo la nottata insonne a seguire lo spoglio, ci tiene a sottolineare: «E dopo 24 ore filate tra i seggi e il Comune, a contare i voti, si torna a casa con tanta felicità nel cuore e gratitudine nei confronti dei circa 2.000 elettori che hanno votato per la lista civica "La Tua Città", consentendoci di arrivare all'8% (secondo partito della coalizione di centrodestra dopo la Lega)».

Prosegue coi ringraziamenti: «Volevo inoltre ringraziare, in particolar modo, i 577 elettori che mi hanno rinnovato nuovamente la loro fiducia dimostrando che l'impegno e la coerenza dimostrati un questi anni in consiglio comunale e in città, sono stati apprezzati e premiati. Grazie».

Infine chiude guardando al ballottaggio: «Ora manca l'ultimo tassello per entrare nella storia di Cinisello, il 24 giugno, non possiamo perdere l'occasione, si vota tra il nostro candidato sindaco Giacomo Ghilardi (46%) e la sindaca uscente Trezzi (41%). Forza, coraggio e determinazione, andiamo a vincere, le vacanze possono aspettare».