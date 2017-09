28° Scirea, nel maschile trionfa l'Atalanta, nel femminile si conferma l'FC Internazionale

Giù il sipario sulla 28ª edizione del Memorial Gaetano Scirea che si è tenuto nelle ultime due settimane a Cinisello Balsamo. Nella serata di domenica 3 settembre si sono giocate le finalissime con tanto di cerimonia ufficiale (sotto il video, da Twitter di Alessandro Crisafulli) per ricordare il campione Gaetano.

Sul campo hanno vinto l'Atalanta nel torneo maschile, che ha strappato la coppa all'Inter, campione in carica dopo il successo del 2016, battendola per 2-0 con le reti di Giovane e Oliveri. Giovane è stato anche decretato miglior giocatore della manifestazione con le sue quattro reti durante tutto l'arco della manifestazione. Terzo posto invece per la Juventus che ha battuto di misura la sorprendente Gamba Osaka.

Nel torneo femminile arriva invece la conferma dell'FC Internazionale che vince per il secondo anno consecutivo l'edizione, battendo per 3-0 l'Atalanta Bergamasca, grazie alla fantastica doppietta di Alice Berti. Per il terzo posto largo all'Orobica Calcio Bergamo che ha vinto contro il Tabiago per 3-0 (tripletta di Valentina Colombo).

Come ogni anno grande successo di pubblico sugli spalti per tutta la durata della manifestazione e tripudio finale per tutti i vincitori che hanno ricevuto dall'organizzazione le coppe dell'edizione 2017.

RISULTATI FINALISSIME - DOMENICA 3 SETTEMBRE

Orobica Calcio Bergamo-Femminile Tabiago 0-3 (Finale 3°4° posto femminile)

RETI: 3 Valentina Colombo (T).

Atalanta Bergamasca-FC Internazionale 0-3 (Finale 1°2° posto femminile)

RETI: 2 Alice Berti (I), Marengoni (I).

Gamba Osaka-Juventus 0-1 (Finale 3°4° posto maschile)

RETE: Salducco (J).

Atalanta-Inter 2-0 (Finale 1°2° posto maschile)

RETI: Giovane (A), Oliveri (A).

