28° Memorial Scirea, il riassunto dei primi tre giorni, Barzagli non c'è, ma manda un video

Calendario condensato e tante gare ogni giorno rispetto agli anni passati, ma sempre e comunque grande organizzazione dell'evento per la società Serenissima di Cinisello Balsamo. Tantissimi i tifosi e i curiosi sugli spalti a seguire le gesta dei campioni "in erba" della categoria Giovanissimi.

Per quanto riguarda il calcio giocato spicca la prima qualificata del torneo che è il Chievo Verona, mentre il Milan è quasi fuori e solo un miracolo (i padroni di casa della Serenissima dovranno battere il Parma) può farsi che il "Diavolo" passi il turno. Fanno meglio i "cugini" interisti che domano la FeralpiSalò non senza difficoltà e di misura all'esordio.

L'Atalanta si presenta con una goleada e i giapponesi del Kashiwa Reysol vincono il primo match e si giocheranno la qualificazione contro i campioni in carica dell'Inter.

Domenica 27 agosto c'era tanta attesa per il campione juventino Andrea Barzagli che non ha potuto presenziare (e ritirare) il premio "Carriera Esemplare" per gli impegni contingenti tra club e nazionale italiana: domenica sarebbe stato il suo "giorno libero" dopo la sfida con il Genoa e il ritiro con la Nazionale che inizia lunedì 28 agosto.

Barzagli però ha voluto esserci lo stesso, ma in maniera diversa, quindi ha inviato un video che è stato proiettato domenica sera: nel video il difensore della nazionale si dichiara onorato del premio ("Scirea è stato una leggenda della Juventus, giocatore di una lealtà e di una classe incredibile"), ringrazia pubblico, organizzazione, i giornalisti che lo hanno votato e saluta con caloroso affetto "Mariella e Ricky, visto che ci conosciamo da tantissimi anni".

Qui di seguito tutti i risultati e i marcatori dei primi tre giorni di manifestazione. Qui tutti i risultati e le classifiche del torneo.