28° Memorial Scirea, venerdì 25 agosto si comincia, il programma completo delle gare

Tutto pronto per l'inizio del Memorial Scirea 2017 che si terrà a Cinisello Balsamo a partire da venerdì 25 agosto.



Si attende anche l'arrivo del calciatore juventino Andrea Barzagli per ritirare il premio "Carriera Esemplare" e il giorno papabile per il suo approdo a Cinisello Balsamo durante la manifestazione parrebbe essere domenica 27 agosto.



Niente ancora di ufficiale, ma questa è la speranza. Intanto cominciano le partite e vedremo se i detentori del titolo 2016 (l'Inter per i maschi, l'Internazionale per le femmine) riusciranno a riconfermarsi anche quest'anno.

GIRONI ELIMINATORI e CLASSIFICHE MASCHILI:

GIRONE A: Inter, Kashiwa Reysol, Lumezzane.

GIRONE B: Torino, Sassuolo, Albinoleffe.

GIRONE C: Juventus, Team Ticino, Monza.

GIRONE D: Chievo Verona, Renate, Cremonese.

GIRONE E: Atalanta, Giana Erminio, Pro Piacenza.

GIRONE F: Napoli, Novara, Pro Sesto.

GIRONE G: Milan, Parma, Serenissima.

GIRONE H: Roma, Gamba Osaka, Rapp. FIGC Lombardia.

GIRONI ELIMINATORI e CLASSIFICHE FEMMINILI:

GIRONE A: Fc Internazionale, Brescia Femminile, Femminile Tabiago.

GIRONE B: Atalanta Bergamasca, Como 2000, Orobica Calcio Bergamo.

