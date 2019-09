Successo per l'esperimento "Blockchain" a Cinisello, Sala: «Burocrazia ridotta del 90%»

La tecnologia "Blockchain" parte col botto e il Comune di Cinisello Balsamo, scelto per la sperimentazione da Regione Lombardia, registra i primi numeri da record.

Ad annunciarlo è Fabrizio Sala (Forza Italia), vice presidente della Regione Lombardia e assessore alla ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese, che aveva presentato il progetto a Cinisello Balsamo lo scorso 11 settembre: «Finalmente possiamo dirlo: i risultati della sperimentazione "Nidi Gratis" con la nostra tecnologia blockchain sono un successo senza precedenti».

Prosegue Sala: «Il 50% delle famiglie di Cinisello, Comune scelto per la sperimentazione, potenzialmente ammissibili alla misura "Nidi Gratis" ha già presentato la domanda nell’arco delle prime ore di apertura del bando».

Poi snocciola i dati: «Il tempo medio di presentazione di una nuova domanda è stato di 7 minuti e 40 secondi. Il nostro obiettivo era ridurre i passaggi burocratici del 70%, li abbiamo ridotti addirittura del 90%».

Ricordiamo che le famiglie cinisellesi possono inviare la domanda per ottenere il contributo che azzera la retta degli asili nido tramite la mobile app o web app "Nido gratis su Blockchain" e in pochi minuti sarà possibile presentare l’istanza.

Se il cittadino avrà bisogno di aiuto per utilizzare l'app puà recarsi presso il "Punto in Comune - Sportello del Cittadino" di via XXV Aprile 4.

L’ufficio riceverà i cittadini fino al 28 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 fino alle 12.30. Sabato mattina dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Si può richiedere un appuntamento contattando i seguenti numeri: 3200772584 e 328 027 0731 e bisogna munirsi della carta dei servizi regionale "CRS) o della tessera sanitaria di Regione Lombardia, conoscere il PIN della CRS o della TS (se non si è in possesso del PIN potrà essere richiesto allo sportello), un documenti di identià valido e, se si è in possesso di carta di identità elettronica 3.0, è necessario portare anche il codice PIN/PUK consegnato al momento del rilascio.