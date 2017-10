Incendio nell'azienda di rifiuti Carluccio: le analisi di Arpa confermano valori nella norma

Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha comunicato nella giornata di martedì 10 ottobre gli esiti dei monitoraggi effettuati nell'aria, a seguito dell'incendio scoppiato lunedì 2 ottobre presso la ditta di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà Carluccio, in via Palazzi a Cinisello Balsamo.

Come confermato anche dalle precedenti analisi effettuate dai vigili del fuoco, non è stata rilevata presenza di sostanze tossiche.

Considerata la tipologia dei materiali coinvolti (legna, plastica, rifiuti ingombranti, materassi, lattice), i tecnici Arpa hanno installato un sistema di campionamento ad alto volume per la raccolta di un campione da destinare alle analisi di microinquinanti in fase particolato e in fase gassosa.

Il sistema di campionamento è stato attivato per 24 ore, campionando complessivamente 323 metri cubi.

In particolare sono state effettuate le analisi delle diossine, dei furani (PCDD-DF) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

I valori rilevati risultano inferiori a quelli indicati dall’OMS e risultano analoghi a quanto rilevato in altri incendi di breve durata e di dimensioni contenute, ovvero con concentrazioni al di sotto dei valori di riferimento.