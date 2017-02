Trova per terra un portafogli pieno zeppo di denaro, lo consegna subito alla polizia locale

Non è di tutti i giorni, purtroppo, che qualcuno trovi un portafogli per terra e porti il contenuto alla polizia per rintracciare il legittimo proprietario. L'episodio è accaduto a Cinisello Balsamo nei giorni e ha visto protagonista una signora di 54 residente nel Comune di Cusano Milanino.

Ritrovato per terra il portafogli, pieno di documenti di identità, carte, buoni pasto e ben 600 euro in contanti, la donna si è recato alla polizia locale per segnalare lo smarrimento.

La polizia locale poi ha provveduto a contattare, risalendo dai documenti, il legittimo proprietario che era un giovane peruviano di 33 anni, residente sempre a Cusano Milanino, per restituirgli il prezioso oggetto smarrito.