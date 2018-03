Trova un portafoglio con 1.000 euro e lo ridà alla proprietaria, Trezzi: «Grande onestà»

Il portafoglio era stato smarrito in via Friuli il sabato precedente da una signora peruviana di 40 anni e dopo il suo ritrovamento Hassan Mohamed Abdin Mahmoud si è subito recato presso la stazione dei carabinieri di Cinisello Balsamo per consegnare il portafoglio