Trasporto pubblico locale, Censi: «Niente fondi dalla Regione, resta il rischio dei tagli»

Mercoledì 13 settembre è un giorno importante per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano perché alle ore 15, presso la sede di Città Metropolitana di Milano in via Vivaio 1 (palazzo Isimbardi) si terrà un incontro apposito a cui parteciperanno anche la delegata ai trasporti, nonché sindaco di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi e la vice sindaca della Città Metropolitana di Milano, Arianna Censi.

Proprio in merito alla situazione del TPL ecco le parole della vice sindaca Censi: «Ancora una volta voglio sottolineare come la Regione Lombardia non abbia garantito le risorse sufficienti affinché l’Agenzia sul Trasporto pubblico locale possa operare senza tagli alle corse».

Prosegue Censi: «Mi auguro che dall’incontro sul TPL possa emergere qualcosa di concreto. ll sistema del trasporto pubblico in aree complesse come sono quelle metropolitane è uno degli indicatori più importanti nel definire la competitività e lo sviluppo di un’area».

Contestualizza la vice sindaca: «Le persone si spostano per lavorare, direi per vivere, e dalla qualità e dall’efficienza del sistema di trasporto pubblico è possibile valutare la qualità e l’efficienza di un’area metropolitana. Un’area metropolitana, quella milanese, che ha diritto a un sistema pubblico di trasporto efficiente e moderno».

Ancora Censi: «Non è solo una questione tecnica, non riguarda solo lo spostarsi sul territorio, ma è uno dei tratti più “visibili” di democrazia, di sicurezza, di giustizia sociale (se si tagliano le corse festive come faranno i lavoratori e le lavoratrici in quei giorni?) che riguarda tutti».

Chiude la vice sindaca: «E tutto questo ha bisogno della Città Metropolitana. Una Città Metropolitana efficiente, che pianifica, gestisce e governa il Trasporto Pubblico Locale. Dotata di risorse e capace di prendere decisioni e pianificare strategie per il bene del territorio, per lo sviluppo e la crescita. In accordo con i Comuni, le imprese e i portatori d’interesse».