Ghilardi e Berlino incontrano le forze dell'ordine, focus su truffe e atti vandalici

Un incontro interforze nella tarda mattinata di martedì 4 giugno per fare il punto sul tema sicurezza in città.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e il vice sindaco Giuseppe Berlino si sono recati al commissariato di via Cilea per confrontarsi sulle diverse problematiche del territorio insieme alla polizia locale e ai carabinieri.

In particolare si è discusso dei recenti atti di vandalismo che hanno visto in città il danneggiamento di alcune auto in città.

Così i due dopo l'incontro: «Un appuntamento consolidato e periodico quello con le forze dell'ordine che ci permette non solo di avere il polso sulle priorità da affrontare in tema di sicurezza, ma anche di verificare insieme possibili soluzioni».

Proseguono i due: «Abbiamo anche programmato i prossimi interventi comuni per cercare di dare risposte immediate alle tante problematiche che giorno dopo giorno ci segnalano i cittadini».

Infine terminano: «Una delle principali è proprio quella degli atti vandalici, in particolare il danneggiamento delle gomme e la rottura dei vetri delle auto posteggiate, che avviene nelle ore notturne».

Altro tema riguarda le truffe agli anziani, salito alle cronache anche in questi giorni: «Non abbassiamo la guardia, vogliamo tenere sempre alta l'attenzione».