Da settembre prende vita la "fase 1" della rivoluzione viabilistica nel centro città

Cinisello Balsamo si prepara a un cambio di viabilità in pieno centro storico che sarà attuato in due fasi. La prima investirà da metà settembre piazza Gramsci, via Garibaldi, via XXV Aprile, via Montello e via Piave. La seconda riguarderà via Frova e sarà attuata entro la fine del 2019.

Come da programma elettorale del centrodestra la "rivoluzione viabilistica" sta per prendere forma e ora si può spiegare nel dettaglio quanto accadrà in città.

Come primo punto fondamentale via Garibaldi cambierà senso di marcia, con il traffico che muoverà quindi in direzione piazza Gramsci.

Inoltre sarà riaperto al traffico l'incrocio tra via XXV Aprile e via Garibaldi, sempre in ingresso di piazza Gramsci.

Sempre parlando di via XXV Aprile, sarà a essere a doppio senso il tratto di strada tra via Montello e via Piave.

Queste modifiche viabilistiche saranno sotto l'occhio attento dell'amministrazione comunale che ne monitorerà gli sviluppi, le conseguenze positive e quelle, se ci saranno negative, in modo tale da poter nel caso intervenire ulteriormente.

La seconda fase di "rivoluzione viabilistica" si incentrerà su via Frova, nel tratto di collegamento tra piazza Gramsci e piazza don Giussani dove si trova il parcheggio del palazzetto dello sport.

La decisione dell'amministrazione comunale è quella di aprire al traffico quel tratto di strada per facilitare il passaggio delle vetture dalla piazza principale della città al parcheggio (che però sarà nel contempo ampliato di circa 40 nuovi posti auto).

Il sindaco Giacomo Ghilardi sintetizza: «Tante novità in mente. Alcune di queste, in tema viabilità, verranno realizzate a breve. Avanti tutta con fiducia, determinazione e onestà».