Chiede 'massaggio romantico' ad un'estetista cinese, poi le ruba l'Iphone: un'app lo incastra

Pretendeva a tutti costi un 'massaggio romantico' ma al rifiuto da parte della dipendente di un centro massaggi cinese di Cinisello Balsamo, le ha strappato l'Iphone ed è fuggito col cellulare in mano. Dopo poche ore, grazie al geolocalizzatore dello smartphone, è stato rintracciato e arrestato. L'uomo, un cittadino romeno di 60 anni, stava scendendo da un autobus in via Massimo Gorki, tra Cinisello e Milano.

E' successo nella giornata di martedì. Intorno alle 13 una donna originaria della Cina si è presentata in Commissariato per denunciare l'accaduto. La signora ha raccontato le 'avances' dell'uomo, prima, e il conseguente furto, poi. Grazie all'applicazione installata sul suo cellulare, gli agenti sono riusciti a individuare il ladro poco dopo. Mercoledì mattina l'uomo, già noto alla giustizia, è stato condannato a sei mesi di prigione.