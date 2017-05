Scuola Parco dei Fiori, nè topi, nè rospi, gli escrementi rinvenuti sono di un grosso riccio

Risolto il "mistero" della scuola Parco dei Fiori di Cinisello Balsamo. Dall'allarme sanitario per la presenza di topi all'interno della scuola (chiusa per tre giorni da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile) alla scoperta che gli escrementi rinvenuti erano di rospi, fino all'epilogo che vede la scoperta di un riccio come "colpevole".

A raccontare la vicenda riassumendo i dettagli è all'assessore Ivano Ruffa: «Inizialmente la scuola Parco dei Fiori è stata chiusa e i ragazzi sono stati spostati alla scuola Parini. Nella stessa giornata è stata eseguita la prima disinfestazione posizionando delle trappole/esche per la cattura dei topi che non sono le normali disinfestazioni tramite "cassette per topi"».

La scelta ha un motivo: «Le cassette normalmente non catturano il topo ma lo avvelenano. Trattandosi di una scuola si è scelto di usare le trappole con esche. Non si è catturato nessun topo e intanto sono state analizzate le feci trovate e abbiamo potuto escludere si trattasse di escrementi derivanti da topi».

Dai topi, ai rospi e poi al riccio: «Si ipotizzava rospi o ricci. I controlli sono andati avanti fino a identificare il "colpevole proprietario" delle feci. Alla fine è emerso essere un grosso riccio».

C'è spazio anche per una stoccatina ironica: «Il "diversamente gatto" (così era stato soprannominato dalle opposizioni in polemica, ndr) che aveva allarmato la scuola Parco dei Fiori si è rivelato essere un grosso riccio che è subito stato scelto dai ragazzi come indiscussa mascotte della scuola».

Ruffa però torna sulla problematica dei topi, avvistati nei paraggi della scuola: «Questo non esclude che sia necessario prestare attenzione alla disinfestazione del parco vicino, dove invece i topi erano stati avvistati».