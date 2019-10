Nel weekend torna la "Sagra di Balsamo", tanti eventi per una festa dal sapore paesano

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre torna l’appuntamento con la "Sagra di Balsamo", la festa dal sapore paesano che affonda le sue radici nella storia locale ed è entrata a parte della nostra tradizione.

L’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo desidera rilanciare e restituire valore a questa festa per rinsaldare il legame con la nostra storia, rafforzare la nostra identità e richiamare i valori che ci hanno caratterizzato.

Sono numerosi gli eventi culturali e i momenti di intrattenimento e incontro per i cittadini che verranno proposti dedicati a tutte le età, accanto al tradizionale momento di divertimento offerto dalle giostre.

Sul sito del Comune c'è tutta la ricca programmazione giorno per giorno, ora per ora in tanti luoghi del rione tra Villa Casati Stampa, Villa di Breme Gualdoni Forno, piazza Italia, via San Martino, c'è poi anche il luna park via Martinelli e altri eventi nelle vie cittadine.

