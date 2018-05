Intitolata a Melvin Jones, fondatore del Lions Club, la sala incontri del centro il Pertini

La sala incontri del centro culturale il Pertini di Cinisello Balsamo sarà intitolata a Melvin Jones, il fondatore del Lions Club International.

La proposta è arrivata dall'associazione Lions Club di Cinisello Balsamo che ha sottoposto nei mesi scorsi la richiesta alla giunta comunale.

In considerazione della storica collaborazione con l'associazione locale, che in città ha fondato nel 1993 l'università della terza età, l'amministrazione comunale ha risposto positivamente alla richiesta, nonchè per la forte valenza sociale dei numerosi progetti sostenuti a favore della cittadinanza, in particolare per studenti e il mondo della disabilità, tra i più significativi il libro parlato: 8000 audiolibri donati al Pertini e messi a disposizione per non vedenti, dislessici e tutti coloro che non sono in grado di leggere autonomamente e gli screening odontoiatrici, oculistici, e oncologici.

Dunque a Melvin Jones verrà dedicata la sala incontri collocata al piano interrato del centro culturale.

Il fondatore dei Lions è nato nel 1879 a Fort Thomas in Ariziona. Dopo aver costituito una propria compagnia di assicurazione, giovane uomo d’affari trentottenne, pone nel Businness Circle of Chicago, di cui è socio, la questione del mettere risorse, intelligenza, ambizione e talento degli imprenditori a servizio della comunità a cui appartengono, per migliorarne le condizioni.

Viene così fondato nel giugno del 1917 il Lions Club International che da allora è presente in oltre 200 Paesi e pone l’interesse dei singoli verso il “Bene civico”, secondo l’idea di Melvin Jones che “non si può andare lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro”.

La cerimonia di intitolazione della sala avverrà domani, giovedì 31 maggio, alle ore 19 e si concluderà con un aperitivo.