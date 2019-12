15 milioni per l'hub Bettola, Zonca: «Ritardi e costi lievitati, ora risorse per Ferri-Partigiani»

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sbloccato dei fondi, per il valore totale di 830 milioni di euro, destinati al trasporto pubblico locale a Milano città e nell'area metropolitana. Di questi 830 milioni, 15 sono dedicati al potenziamento dell'hub Cinisello Balsamo-Monza Bettola.

Uno stanziamento aggiuntivo che fa felice Cinisello Balsamo, perché il completamente della M1 in città è fondamentale per sviluppare la mobilità dei trasporti pubblici.

L'assessore all'urbanistica Enrico Zonca da una parte è soddisfatto per lo sblocco di questi fondi aggiuntivi, dall'altra però si leva qualche sassolino dalla scarpa: «Aldilà dei costi che come al solito sono inspiegabilmente lievitati come il panettone, noi eravamo pronti a chiedere i danni per gli assurdi ritardi».

Poi prosegue guardando più lontano, precisamente al 2026: «Alla fine i soldi li hanno trovati. Ora ci aspettiamo che del miliardo stanziato per le opere infrastrutturali per le Olimpiadi 2026, si trovino anche le risorse per realizzare il sottopasso Ferri-Partigiani».