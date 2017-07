Scippa un'anziana poi si nasconde dentro a un condominio per scappare dai carabinieri

Furto. È l'accusa a cui deve rispondere un pregiudicato di 29 anni, cittadino italiano residente a Bresso, che insieme a un complice nella serata di mercoledì 5 luglio ha scippato un'anziana di 75 anni a Cinisello Balsamo.

Scippa un'anziana ferma al semaforo: arrestato

Il fatto è avvenuto intorno alle 19 in via Milanese. L'uomo, a bordo di un Suzuki Burgman con un complice, ha aperto la portiera dall'auto della 75enne, ha afferrato la borsa ed è scappato. I carabinieri lo hanno incrociato poco dopo, e quando non ha rispettato l'alt è nato un inseguimento. Resisi conto di essere alle strette i ladri hanno abbandonato lo scooter e sono scappati a piedi, il 29enne — nello specifico — ha tentato di rifugiarsi all'interno di un condominio di via San Giovanni, ma i militari della radiomnobile di Sesto sono riusciti a fermarlo grazie alla segnalazione di un passante. Nessuna traccia del complice, per il momento.

Lo scooter è stato posto sotto sequestro e secondo quanto riferito dai militari della compagnia di Sesto apparteneva al 29enne. Il mezzo, tuttavia, aveva due targe: una del mezzo e una seconda targa. Sul mezzo sono in corso accertamenti.