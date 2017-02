Bonus idrico sulle bollette dell'acqua per le famiglie e i cittadini in difficoltà economica

Il Gruppo Cap, in collaborazione con tutti i Comuni dell’area metropolitana, offre un contributo sulla bolletta dell’acqua.

Il bonus prevede uno sconto di importo minimo di 50 euro da destinare ai cittadini e alle famiglie in difficoltà, intestatari di una fornitura idrica individuale o condominiale, fino a esaurimento fondi.

2 milioni di euro è lo stanziamento che il Gruppo CAP ha destinato a questa misura. Al Comune di Cinisello Balsamo è stata riservata una cifra pari a 80.000 euro, proporzionale al numero di abitanti.

Possono richiedere il contributo tutti i cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo in possesso di un’utenza idrica attiva con CAP Holding Spa singola o presso un condominio.

E’ necessario possedere un ISEE inferiore o uguale a 8.107,5 euro oppure un ISEE fino a 20.000 euro se si tratta di nucleo familiare con più di 3 figli a carico.

Con un valore ISEE pari o inferiore a 3.000 euro saranno assegnati massimo 3 bonus da 50 euro ciascuno; con un valore ISEE compreso tra 3000,01 e 8.107,5 euro o 20.000 euro in caso di 3 o più figli saranno assegnati massimo 2 bonus da 50 euro ciascuno.

I bonus saranno concessi in base all'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'istanza fino a concorrenza dell’importo totale che è stato assegnato al Comune.

Come si richiede? La richiesta (scaricabile dal sito: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it) va presentata al Punto in Comune, lo Sportello del Cittadino - servizio protocollo (Via XXV Aprile, 4), entro il 31 marzo 2017.

I beneficiari verranno poi contattati e dovranno presentarsi allo sportello servizi amministrativi e politiche sociali per l’attivazione del bonus. Per informazioni: servizio amministrativo politiche sociali tel. 0266023381/208 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 . E-mail: amministrativo.sociale@comune.cinisello-balsamo.mi.it