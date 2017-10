Civica di Musica, 5 nuove classi, il corso d'improvvisazione e un laboratorio corale

Con il mese di ottobre sono ripartite le attività di formazione alla civica scuola di musica Salvatore Licitra. Riconfermati tutti i corsi amatoriali e professionali per le discipline moderne e classiche. Non mancano però le novità.

Visto il successo ottenuto dai gruppi di musica d'insieme nello scorso anno scolastico, grazie anche alle diverse iniziative (autogestione, appuntamenti al Pertini, Giornata Internazionale della Musica), è stato introdotto un nuovo corso d'improvvisazione così da favorire la formazione musicale.

Così come l'elevata risposta delle famiglie ai corsi per bambini da 0/18 e 18/36 mesi e ai corsi di sviluppo alla musicalità per la fascia 3/6 anni - 55 gli iscritti per l'anno scolastico 2016/17 - ha richiesto l'attivazione di 5 nuove classi.

Altro elemento di novità sarà l'avvio del "Laboratorio Corale per Giovani" per coinvolgere appassionati al canto e alla musica in generale. Il repertorio spazierà dal soul al jazz, dal pop al rock, dal blues al R&B, il tutto rivisitato in chiave corale.

L’assessore alle politiche culturali Andrea Catania commenta: “La scuola civica di musica è ormai una realtà consolidata e radicata in città. Alla fine del 2017 ha raggiunto 545 allievi, consolidando l'incremento di iscrizioni. Anche le attività del tavolo della musica hanno permesso maggiore apertura verso l’esterno”.

L'assessore conclude: “Ora occorre lavorare per valorizzare il contributo attivo di studenti e docenti, rafforzando la componente di musica di insieme, e per far emergere la dimensione sovracomunale della scuola”.

In quest’ottica, è stata confermata la masterclass di canto lirico diretta dal soprano Fiorenza Cedolids, che lo scorso anno ha avuto grande successo attirando studenti stranieri che in alcuni casi si sono anche iscritti agli altri corsi della scuola.

Le iscrizioni al nuovo corso, la cui durata quest’anno abbraccerà tutto l’anno scolastico, sono già partite. E' ancora possibile iscriversi contattando la civica scuola di musica allo 02.66.00.395 o alla mail scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.