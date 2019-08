"Scuole Sicure", contrasto e prevenzione, è pugno duro contro la droga tra gli studenti

Con il prossimo inizio dell'anno scolastico a Cinisello Balsamo l'amministrazione comunale ha preparato un piano di contrasto alla droga volto a limitare in più possibile la presenza di sostanze stupefacenti all'interno e nei pressi degli istituti e contro lo spaccio che è spesso fiorente in tutti i plessi scolastici con picchi particolari in quelli presenti vicino al parco Nord (saliti anche alla ribalta nazionale con un servizio televisivo di "Striscia la Notizia").

Il sindaco Giacomo Ghilardi detta le linee guida: «Faremo repressione con l'acquisto di strumenti come il drug-test, l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e con il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine».

Da una parte il pugno duro quindi, ma dall'altra si vuole anche dare un segnale educativo ai giovani tramite dei momenti di vera e propria prevenzione, spiega il primo cittadino: «Coinvolgeremo i ragazzi delle scuole per lanciare, tramite delle pubblicità progresso, dei messaggi importanti ai propri compagni, usando quindi dei videospot che avranno come testimonial gli studenti stessi».

Il progetto cinisellese sarà in comune con la città di Sesto San Giovanni, prende il nome di "Scuole Sicure" ed è finanziato da alcuni fondi (circa 38.000 euro) che arrivano dal Ministero degli Interni.

L'idea dei videospot è nata in Comune nelle ultime settimane e coinvolgerà a tutto tondo gli studenti che saranno attori, ma anche registi e sceneggiatori delle future pubblicità progresso.