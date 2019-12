Cinisello Balsamo Porta Venezia / Via Felice Casati

L'Associazione Nazionale Finanzieri trova casa a Cinisello e si presenta ufficialmente

Da settembre a Cinisello Balsamo è arrivata una nuova associazione. Si tratta dell'ANFI, Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, la cui sezione cinisellese ha stabilito la propria sede in via Casati 6. Ecco la presentazione ufficiale