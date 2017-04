Il Tar dà ragione al Comune di Cinisello: la moschea di via Matteotti 66 è abusiva

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha dato ragione al Comune di Cinisello Balsamo respingendo il ricorso presentato dall'associazione "Pace per lo Sviluppo Umano" che si è opposta a un'ordinanza dell'ufficio tecnico comunale che parlava apertamente di "irregolarità nei locali di via Matteotti 66".

Una moschea abusiva in sostanza laddove non ci può stare: i suddetti locali sono destinati a magazzino e produzione, non a luogo di preghiera e culto come dal 2013 e tutt'ora sono usati dall'associazione culturale islamica.

L'iter delle "carte bollate" sui locali di via Matteotti è ormai annoso: inizialmente il Tar aveva respinto l'ordinanza del Comune di Cinisello Balsamo, salvo poi accogliere una seconda ordinanza (presentata in maniera più organica). Il ricorso dell'associazione ora è stato rigettato e quindi ora lo scenario è il seguente.

O da una parte l'associazione islamica segue la sentenza del Tar: può sgomberare il capannone oppure procedere con un progetto di messa a norma dei locali. Oppure può decidere di non demordere e rivolgersi (come già accaduto per la moschea di via Frisia, anch'essa dichiarata abusiva) al Consiglio di Stato (e qui i tempi si allungherebbero ulteriormente).

Proprio il sindaco Siria Trezzi, interpellato da il Giorno, non è ottimista nonostante la sentenza del Tar: «Soddisfatta per l'esito della sentenza, ma purtroppo non credo che questo sbloccherà la situazione in modo rapido. Come accaduto per via Frisia hanno la possibilità di appellarsi al Consiglio di Stato e questo rende difficile ogni intervento fino a un chiarimento definitivo».

Intanto dalla Lega Nord il consigliere comunale Giacomo Ghilardi e il consigliere regionale Jari Colla tuonano: «Finita l'ora delle chiacchiere, è il momento dei fatti. Dopo anni di battaglie, il Tar ci ha dato ragione, la moschea di via Matteotti 66 a Cinisello Balsamo è abusiva».