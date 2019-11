Sequestrata un'area di stoccaggio rifiuti non autorizzata in via per Bresso

Nella giornata di mercoledì 20 novembre è stata sequestrata a Cinisello Balsamo un'area adibita al carico e scarico dei rifiuti in via per Bresso.

L'operazione, con conseguente denuncia per reati ambientali, è stata effettuata dal nucleo di polizia ambientale e polizia giudiziaria del comando di polizia Locale di Cinisello Balsamo a seguito di un controllo.

Gli uomini della polizia locale hanno accertato un deposito incontrollato e non autorizzato.

I rifiuti presenti, pericolosi e non, destinati al trasporto nell'ambito della filiera della gestione dei rifiuti, erano stoccati in modo non conforme alle normative.

I titolari dell'attività sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Il lavoro del nucleo ambientale e giudiziario della polizia locale sta portando risultati importanti».

E aggiunge: «E' la terza area di stoccaggio rifiuti non autorizzata sul territorio cittadino che la polizia locale sequestra dall'inizio dell'anno».

Infine termina: «Un impegno serio e costante a garanzia dell'ambiente e soprattutto della salute delle persone».