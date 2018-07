120 chili di frutta, esotica e non, sequestrata dalla polizia locale al mercato del venerdì

La polizia locale di Cinisello Balsamo ha portato a termine un altro blitz nel mercato comunale del venerdì a Balsamo e hanno sequestrato un quantitativo davvero ingente di merce venduta abusivamente.

I numeri di cui stiamo parlando sono davvero ingenti: oltre i 120 chili di frutta posti sotto sequestro dagli agenti di polizia locale.

Ben sei i ghisa coinvolti nell'operazione che è andata in scena nella mattinata di venerdì 29 giugno, tra cui due di questi in incognito vestiti come normali cittadini che si recano al mercato per fare acquisti.

I venditori abusivi, al palesarsi delle forze dell'ordine, sono fuggiti a gambe levate lasciando il carico della merce sul posto e non stati inseguiti per non creare situazioni di pericolo vista la presenza di numerosi cittadini.

Tra i tanti chili di merce sequestrata destano sospetto la novità dei molti frutti esotici, come papaya e mango, molto costosi rispetto alla classica merce venduta sui "bancaletti" improvvisati dagli abusivi.

Sul posto, dove l'operazione degli agenti della polizia locale, è arrivato il neo sindaco Giacomo Ghilardi che ha commentato: «Operazione degli agenti di polizia locale al mercato del venerdi per arginare il fenomeno dell'abusivismo. Sono intervenuto sul posto per complimentarmi con gli agenti della polizia locale. La merce è stata poi portata alla casa delle suore di San Vincenzo per la distribuzione tra i poveri. Insisteremo con questi servizi per estirpare il fenomeno dell'abusivismo e tutelare i commercianti regolari».